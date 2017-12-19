Таец пять лет держал неадекватного сына в клетке

Житель Таиланда на протяжении пяти лет держал своего девятилетнего сына, который испытывает проблемы с психикой, в самодельной клетке. Видео публикует The Daily Mail. Отец пояснил, что у мальчика была серьезная травма головы, которую он получил в четырехлетнем возрасте. Мать бросила семью, и о мальчике некому заботиться. Мужчина также сказал, что, уходя на работу, вынужден оставлять ребенка в импровизированном загоне, так как боится оставлять сына одного. Местные социальные службы оказали мужчине материальную помощь, а представители Красного Креста пообещали оказать мальчику необходимую медицинскую помощь. Тем не менее в отношении отца ребенка начато разбирательство.

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