«Похотливого бананчика» признали одной из лучших гифок года

Сервис Giphy опубликовал список самых популярных анимированных изображений 2017 года. Об этом пишет The Daily Mail.

Первое место заняла гифка, созданная художницей Анной Граховец. На ней связанный из пряжи гном отпускает в небо сердце. В общей сложности им поделились более 340 миллионов раз.

Второе место досталось популярной гифке, которую пользователи сети окрестили как «белый парень моргает». Она оказалась идеальной для выражения удивления или недоумения. Ей поделились 226 миллионов человек.

Тройку замыкает машущий лапой мопс — 215 миллионов шэров.

Кроме того, популярными оказались анимированные изображения с танцующей кружкой утреннего кофе, мини-танцем Галь Гадот в костюме Чудо-женщины, «похотливым бананчиком», мощным пинком Тейлор Свифт, нелепой реакцией Трампа на затмение и странными хлопками Николь Кидман на церемонии вручения премии «Оскар».

По данным сервиса, его пользователи в среднем используют около двух миллиардов гифок в день. Каждым из 25 самых востребованных изображений юзеры поделились более 32 миллионов раз за год.