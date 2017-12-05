В сети поломали голову над звуковой иллюзией прыгающей электровышки

В сети обратили внимание на гифку с тремя вышками ЛЭП, одна из которых прыгает через провода, как через скакалку. Анимированная картинка была опубликована в Twitter-аккаунте гражданки Шотландии Лизы де Брюн (Lisa DeBruine). «Кто-нибудь знает, почему мы можем слышать эту гифку?» — поинтересовалась она.

Пост де Брюн набрал более 30 тысяч лайков, 16 тысяч репостов и привлек внимание пользователей сети, которые принялись доказывать, что действительно слышат звуки, и попытались объяснить причину иллюзии. По мнению множества подписчиков девушки, сотрясающие землю прыжки влияют на мозг человека, заставляя его выдумывать звук приземления вышки.

Некоторые со скепсисом отнеслись к этим доводам, отметив, что слышат «что-то» только из-за слов де Брюн. «Сложно понять, услышал ли я что-нибудь, если бы я не прочитал твой твит, в котором говорится, что я должен что-то услышать», — прокомментировал один из них.

Другие пользователи с энтузиазмом отнеслись к идее влияния изображения на человеческий мозг и принялись выкладывать свои гифки с иллюзией звука.