Оптическая иллюзия заставила интернет часами разглядывать изуродованную собаку

Пользователи Reddit обратили внимание на оптическую иллюзию с изображением двух собак, одна из которых показалась им изуродованной

Фотографию опубликовал пользователь chadwalk. По словам комментаторов, снимок поставил их в тупик — в течение нескольких часов они так и не смогли выяснить, что именно изображено на фотографии.

«На то, чтобы понять, что фотография перевернута, у меня ушло гораздо больше времени, чем следовало бы», — пожаловался buildingman89. «Ха-ха, у меня тоже. Я поначалу думал, что ее голова мегадеформирована. Мои первые мысли: почему это существо до сих пор живо», — поддержали его другие.

Узнав, что на фотографии изображена самая обычная собака, некоторые посетители Reddit даже расстроились: «Спасибо большое. Я в течение двух минут вертел телефон в попытках рассмотреть собаку. Я уже убедил себя в том, что у нее отличные хозяева, которые забрали к себе такую бедняжку. И все это ради того, чтобы узнать, что с ней все в порядке».

Ранее в ноябре пользователи Reddit поломали голову над фотографией сидящих на скутере молодых людей, похожих на голого парня на байке. В итоге они заявили, что, несмотря на множество попыток, до сих пор продолжают видеть обнаженного мужчину.