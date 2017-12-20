Орешкин подвел итог структурных реформ

Министр экономического развития Максим Орешкинв ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса заявил о завершении структурных реформ в макроэкономической политике, передает Rambler News Service.

«Начать бы я хотел с того момента, в котором мы находимся. Это момент завершения качественных структурных реформ в макроэкономической политике», — считает министр. «Если посмотреть на те шаги, которые Россия сделала за последние три года, то здесь и внедрение инфляционного таргетировия, и переход к плавающему валютному курсу, новая система бюджетных правил - все то, что позволит российской экономике в дальнейшем развиваться более устойчиво, более стабильно и с меньшей зависимостью от колебаний внешнеэкономической среды», — отметил Орешкин.

Министр также напомнил, что недавно был принят проект бюджета на 2018-2020 годы, который «как раз и ознаменовал окончание периода фискальной консолидации». «По сути Россия — одна из немногих стран-экспортеров сырьевых товаров, которая сумела адаптироваться к изменившимся условиям на внешних рынках», — резюмировал Орешкин.

Он также анонсировал постепенный отход от политики прямого импортозамещения. «В ближайшие годы Россия будет двигаться по пути открытости экономики», — рассказал министр. «Часто говорят о политике импортозамещения, действительно эта политика была крайне важна в тот момент, когда Россия столкнулась с серьезным кризисом платежного баланса в 2015-16 годах, когда нужно было восстанавливать те балансы, приводить их в соответствие с резко снизившимся уровнем цен на нефть. Сейчас же будет происходить постепенный отход от политики прямого импортозамещения к политике увеличения добавленной стоимости, производимой на территории Российской Федерации», — подчеркнул он.

По мнению министра, в этом процессе важную роль играет экспорт российской продукции за рубеж. «Создан Российский экспортный центр, который активно поддерживает проекты по экспорту через кредитование получателей. Это ровно тот механизм, который соответствует всем правилам ВТО, и активно применяется европейскими странами», — сказал он.