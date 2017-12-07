Орешкин рассказал о будущем рубля

Рубль устойчив, и его курс не обвалится ни в этом, ни в следующем году. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в онлайн-интервью «Газете.ру».

«Рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса», — отметил министр.

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Он также подчеркнул, что не сомневается в перспективах роста российской экономики. Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития национальный ВВП в 2018-2019 годах вырастет более, чем на два процента. «Целевой сценарий, которого мы будем стараться достичь, претворяя в жизнь разного рода изменения, — более трех процентов к 2020 году», — сказал чиновник.

В августе Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее: в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.

По прогнозу Минэкономразвития, средневзвешенный курс доллара в нынешнем году составит до 59,4 рубля. В ведомстве ожидают, что в 2018 году американская валюта будет стоить 64,7 рубля, в 2019-м — 66,9 рубля, в 2020-м — 68 рублей.