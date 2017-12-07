Экономика
 
Последние новости
Орешкин рассказал о будущем рубля
В Стокгольме на вызов приехала скорая с российскими номерами
Покупателем самой дорогой картины в мире оказался саудовский принц
В Южной Корее призвали россиян выступить на Олимпиаде
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Биткоин за сутки подорожал на 20 процентов и побил новый рекорд
Сибиряк повторил сценарий «Иронии судьбы» и сел за убийство

Орешкин рассказал о будущем рубля

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин
Максим Орешкин

Рубль устойчив, и его курс не обвалится ни в этом, ни в следующем году. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в онлайн-интервью «Газете.ру».

«Рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что не сомневается в перспективах роста российской экономики. Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития национальный ВВП в 2018-2019 годах вырастет более, чем на два процента. «Целевой сценарий, которого мы будем стараться достичь, претворяя в жизнь разного рода изменения, — более трех процентов к 2020 году», — сказал чиновник.

В августе Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее: в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.

По прогнозу Минэкономразвития, средневзвешенный курс доллара в нынешнем году составит до 59,4 рубля. В ведомстве ожидают, что в 2018 году американская валюта будет стоить 64,7 рубля, в 2019-м — 66,9 рубля, в 2020-м — 68 рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Я себя фаворитом не считаю»
Всемирный банк убедился в подъеме экономики России
Минэкономразвития снизило прогноз по доллару в 2017 году
Минэкономразвития спрогнозировало мягкое ослабление рубля
Другие материалы рубрики
Экономика00:08 4 декабря

Свободное падение

Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
01:32Сегодня

Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России

19:11 6 декабря

«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку семи рейсов в Шереметьево

04:12Сегодня

Определено количество зажиточных россиян

Экономика

Всё и сразу

Уникальное решение от «Билайн» поможет малому и среднему бизнесу
19:48 6 декабря

ЦБ засекретил информацию о банках из-за санкций

18:54 6 декабря

Банк «Возрождение» стал лауреатом премии «Финансовый Олимп-2017»

19:23 6 декабря

Путин подписал бюджет

Экономика18:47 4 декабря

ФАС поможет электричкам

Новые методики позволят снять основные противоречия между перевозчиками и регионами
18:51 6 декабря

Сотрудники «Аэрофлота» нашли пропавшую при выгрузке багажа таксу

12:52 5 декабря

Игорь Чайка выразил уверенность в укреплении бизнес-связей с Приднестровьем

18:00 6 декабря

В России резко подорожали помидоры и огурцы

Россия
«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»
В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Владимир Путин Выбрал сцену
Путин идет в президенты. Первыми об этом узнали рабочие
Собчак высказалась о решении Путина участвовать в президентских выборах
Сибиряк повторил сценарий «Иронии судьбы» и сел за убийство
Расхитители 223 миллионов на военные стройки в Арктике получили условные сроки
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Все материалы
Мир
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
В Стокгольме на вызов приехала скорая с российскими номерами
В Германии разрешили продажу «виселиц для Меркель»
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Сборная США усомнилась в необходимости ехать на Олимпиаду
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
США назвали приоритет своей политики по конфликту на Украине
Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Пытавшегося вывезти 350 литров алкоголя россиянина задержали в Казахстане
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России
Определено количество зажиточных россиян
ЦБ засекретил информацию о банках из-за санкций
Путин подписал бюджет
Сотрудники «Аэрофлота» нашли пропавшую при выгрузке багажа таксу
В России резко подорожали помидоры и огурцы
Все материалы
Силовые структуры
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
По делу о хищениях в МВД задержан третий обвиняемый
Нападение леопарда на детей обернулось условным сроком для директора зоопарка
В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Выявлена неожиданная польза голодания
Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака
Детские игрушки оказались опасными для мозга
США прекратят разработку электромагнитной пушки
Все материалы
Спорт
Ничья победа
Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
Плющенко порадовался решению МОК об отстранении сборной России от Олимпиады
В Южной Корее призвали россиян выступить на Олимпиаде
Тренер украинского клуба нарядился в костюм Зорро
Глава МОК оценил наказание сборной России
Все материалы
Культура
«Или ты болен, или неонацист»
Он знает, что такое быть изгоем. Звезда норвежской прозы Ларс Соби Кристенсен
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
TAY-K«Я выстрелю, сучка, без разговоров»
17-летний рэпер сбежал от копов, записал главный хит года и ждет смертной казни
Фото пениса убитого рэпера Тупака выставили на продажу
Покупателем самой дорогой картины в мире оказался саудовский принц
Объявлен самый скучный фильм всех времен
Названы лучшие книги о Боге
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Спецслужбы поймали членов тайного клуба педофилов
Представлена подробная инструкция по выживанию в ядерной войне
Подозрительные рекламные посты в соцсетях убедили пользователей в слежке
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Все материалы
Ценности
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Басист-виртуоз Thundercat даст концерт в Москве
Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу
Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным
Россияне потратили на автомобили полтора триллиона рублей
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Американка удалила восемь килограммов кожи ради идеальной свадьбы
В сети назвали «темным колдовством» салат из сахара и жира
На дне Красного моря нашли осла в шляпе
Найден способ довезти бургеры до дома теплыми
Все материалы
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Что случилось с самым загадочным тюнером Porsche
История культовых тюнинг-ателье: Gemballa – успехи и трагедии легендарной марки
Бык-обогатитель
Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus
КуИкс-Революция
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
Калифорниец стал самым неудачливым угонщиком
BMW X6 M приспособили для тяжелого бездорожья
Peugeot и Citroen построили «кренящийся» трехколесный гибрид
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы