Орешкин станет судьей ток-шоу на НТВ

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин вошел в состав жюри программы Внешэкономбанка о стартапах «Идея на миллион», которое будет транслировать телеканал НТВ. Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, поступившем в «Ленту.ру».

В список судей, помимо министра экономического развития, вошли председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, зампредседателя ВЭБа Алексей Иванченко, бизнесмены и представители институтов, занимающихся поддержкой стартапов. Ведущим программы станет Сергей Малоземов. Первый сезон шоу выйдет на экраны 12 декабря.

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«Предприниматели — это те люди, которые рискуют, генерируют новые идеи, двигают российскую экономику вперед. Я надеюсь, что это шоу вселит уверенность в начинающих бизнесменов и тем самым будет способствовать экономическому росту», — сказал министр. Орешкин также выразил уверенность, что для некоторых участников программа станет «путевкой в жизнь».

Для участия в «Идее на миллион» было подано более 500 заявок, из которых были отобраны 35 инновационных проектов в области промышленности, IT-технологий, фармацевтики, биотехники и энергоэффективных технологий. В финал первого сезона выйдут семь проектов, трем лучшим будет выделено по 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие бизнеса.

Внешэкономбанк – национальный банк развития, один из крупнейших финансовых институтов России. Он действует на основании специального федерального закона о Банке развития. Согласно стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов в промышленности высоких переделов, развитии инфраструктуры, поддержке несырьевого экспорта, поддержке инноваций и проектов национальной технологической инициативы.