В США обвинили Россию в провоцировании конфликтов в небе над Сирией

Пентагон, комментируя недавнее сближение российских и американских истребителей, выступил с утверждением, что Россия намеренно нарушает договоренности о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны США Дану Уйат сообщает CNN.

«Россия оказывается неспособной к подлинной деконфликтации в воздушном пространстве Сирии. Некоторые из таких инцидентов не являются просто ошибкой», — сказала Уайт.

15 декабря в Пентагоне заявили, что летчик российского Су-25 вынудил пилота американского F-22 опасно сманеврировать, чтобы избежать столкновения. Инцидент, по данным американского военного ведомства, длился 40 минут.

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