Путин пошутил о своем мастерстве исполнения «Мурки»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству рассказал о случае, когда его стиль игры на фортепьяно на расстоянии узнал знаменитый пианист, народный артист России Денис Мацуев. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

«Когда-то мы где-то в Питере сидели, меня деятели культуры попросили сыграть. Ну я, выдающийся музыкант, я начал двумя пальцами играть. Денис сразу почувствовал почерк большого мастера, он говорит: "Владимир Владимирович, это вы "Мурку" играли?" Я сознался», — отметил российский лидер под общий смех в зале.

Фрагмент заседания совета в своем Twitter выложил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В июне 2016 года во время визита на киностудию «Ленфильм» Путин сыграл на пианино XVIII века. Он исполнил фрагмент композиции «Московские окна» Тихона Хренникова.

Эту же композицию президент исполнял в январе 2014 года во время посещения Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». До этого президент публично играл только мелодию песни «С чего начинается Родина» — в декабре 2010 года на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге.

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