Избивших студента за слова о девушках с Кавказа выгнали из вуза

Администрация Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) отчислила шестерых студентов за избиение седьмого — Алексея Князева. Об этом «Медиазоне» сообщили в вузе.

Приказ подписан накануне и вступит в силу 25 декабря. Скрин документа опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач».

10 декабря напавшие на студента молодые люди опубликовали в сети ролик, где в их присутствии и от их лица выступил некто, назвавший себя правозащитником. Он оправдывал действия хулиганов защитой интересов тех, кого оскорблял Князев: «русских, мусульман, христиан и так далее, а также дворянство и все российское сообщество».

Материалы по теме «Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему» Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами

«Они вызвали его на диалог, — пояснил правозащитник. — Просто в эмоциональном состоянии повели себя немного некорректно. Вот эти ребята, они в принципе приносят свои извинения».

Правозащитник добавил, что в адрес его подопечных поступают угрозы, на них оказывается давление.

Днем ранее в сети было опубликован видео, на котором студента Алексея Князева заставляют приносить извинения на камеру. Его постоянно прерывали и били, требуя повторять слова за людьми, стоящими за кадром. Видео набрало более 700 тысяч просмотров.

Перед этим в паблике студентов РАНХиГС молодой человек принял участие в обсуждении вопроса, почему кавказские девушки не могут встречаться с русскими парнями. Князев указал, что согласно российскому законодательству никто не вправе ограничивать чью-либо свободу. Его собеседники, как предполагается, приняли это высказывание за оскорбление.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!