США ввели санкции против сына генпрокурора России Чайки

Сын генерального прокурора Юрия Чайки — Артем — попал под американские санкции в рамках так называемого глобального акта Магнитского. Об этом заявил представитель американской администрации, передает ТАСС.

Отмечается, что он попал в список за «вовлеченность в коррупционную деятельность». В администрации сообщили, что Артем Чайка «использовал положение своего отца», а также «оказывал давление на конкурентов-предпринимателей».

Всего в санкционном списке 13 лиц, а также связанных с ними 39 организаций.

20 декабря под американские санкции попал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В начале 2015 года в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «акта Магнитского» на другие страны. Одним из авторов этого документа выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

«Закон Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

Фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, действовал в России с 1996 по 2006 год, занимаясь торгами на российском фондовом рынке. Фонд инвестировал главным образом в предприятия финансового и энергетического сектора, объем вложений достигал 2,5 миллиарда долларов. В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. В 2013-м он был заочно осужден на девять лет лишения свободы за неуплату налогов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!