Россиянин оказался свидетелем уличной разборки в США и получил пулю

Россиянин получил тяжелое ранение в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Генерального консульства России в Нью-Йорке.

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В дипмиссии пояснили, что гражданин России находится в автомобиле, когда началась стрельба. Генконсульство находится на связи с родственниками пострадавшего и с правоохранительными органами.

Телеканал KDKA-TV уточняет, что инцидент произошел 19 декабря. По информации СМИ, россиянин находившийся на пассажирском сиденье Nissan Altima, попал в больницу в критическом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Водитель сумел уехать с места стрельбы, он не пострадал.

5 ноября преступник открыл стрельбу в церкви в Техасе. Погибли 26 человек, около двух десятков получили ранения. После того, как стрелок попытался скрыться на машине, огонь по нему открыли двое горожан, имевших при себе оружие. В этот момент убийца покончил с собой.

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