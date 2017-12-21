Россиянин оказался свидетелем уличной разборки в США и получил пулю

Россиянин получил тяжелое ранение в результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Генерального консульства России в Нью-Йорке.
В дипмиссии пояснили, что гражданин России находится в автомобиле, когда началась стрельба. Генконсульство находится на связи с родственниками пострадавшего и с правоохранительными органами.
Телеканал KDKA-TV уточняет, что инцидент произошел 19 декабря. По информации СМИ, россиянин находившийся на пассажирском сиденье Nissan Altima, попал в больницу в критическом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Водитель сумел уехать с места стрельбы, он не пострадал.
5 ноября преступник открыл стрельбу в церкви в Техасе. Погибли 26 человек, около двух десятков получили ранения. После того, как стрелок попытался скрыться на машине, огонь по нему открыли двое горожан, имевших при себе оружие. В этот момент убийца покончил с собой.