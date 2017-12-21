Российский боксер Власов одержал победу нокаутом

Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 килограмма) Максим Власов победил намибийца Викапито Мероро. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в четверг, 21 декабря, во дворце спорта «Крылья Советов» в Москве и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. На исходе двух минут Мероро пропустил несколько ударов и отказался от продолжения борьбы. Поединок был рейтинговым, никаких поясов в нем не разыгрывалось.

До боя Власов занимал третьи места в рейтингах Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO.

Для 31-летнего россиянина эта победа стала 40-й в карьере (23 нокаутом) при двух поражениях. 32-летний Мероро потерпел шестое поражение при 28 победах (14 нокаутом).

В прошлом году Власов нокаутировал украинца Исмаила Силлаха. В том поединке россиянин завоевал титул чемпиона Евразии по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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