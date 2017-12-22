VIP-пассажирка индийской авиакомпании обнаружила в тарелке таракана

Журналистка из Индии обнаружила в своей тарелке таракана, когда обедала в VIP-ложе авиакомпании Air India в аэропорту Дели. О происшествии она рассказала в своем Twitter, на жалобу обратило внимание издание The Independent.

«Тараканы на обеденных тарелках в аэропорту Дели в бизнес-классе. Какая гадость!» — написала Хариндер Бавейджа (Harinder Baweja) в своем аккаунте.

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У журналистки насчитывается более 37 тысяч подписчиков. Многие из них начали делиться в комментариях своими неприятными воспоминаниями о сервисе Air India. Так, кто-то разместил фотографии с комарами и гнилыми помидорами в салатах.

Один из подписчиков рассказал, что с его матери, которая передвигается в инвалидной коляске, сотрудники авиакомпании пытались потребовать дополнительную плату за помощь в размещении в самолете.

В комментариях к записи Бавейджа отметились и представители Air India. Они извинились за таракана в тарелке и пообещали журналистке разобраться с проблемой, остальные жалобы остались без внимания.

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