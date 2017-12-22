В Сирии обнаружили местного Магнето

Журналисты отыскали сирийского мальчика, который способен держать на своем теле металлические предметы. Ролик, на котором подросток демонстрирует свои способности, опубликовало Ruptly.

Мальчик по имени Зульфикар Ибрагим (Zulfikar Ibrahim) рассказал, что предметы из металла «прилипают» к его животу. Сам юный сириец изумлен своими способностями, но его родные говорят, что скорее обеспокоены ими. Из-за сходства с героем комиксов «Люди Икс» Ибрагима прозвали «сирийским Магнето».

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