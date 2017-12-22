Госпожа заставила секс-рабов намайнить биткоины на миллион долларов

Домина из Франции, известная в сети под псевдонимом Теодора (Theodora), заставила жаждущих финансового рабства мужчин добывать для нее криптовалюту. Об этом сообщает MarketWatch.

Как утверждает издание, клиенты Теодоры получают сексуальное удовольствие от ощущения денежной беспомощности и зависимости от презрительного обращения. Домина заставляет мужчин давать ей контроль над кредитными картами, банковскими счетами, а также принуждает их майнить биткоины. «Это форма психологического господства, где деньги — это инструмент власти», — пояснила девушка, подчеркнув, что деньги ей перечисляют видные политики и бизнесмены.

Некоторые клиенты готовы переводить домине по 100 тысяч долларов за один раз — с ними Теодора встречается лично. Мелких «слуг» девушка держит на расстоянии: они могут довольствоваться телефонными разговорами — минута ее молчания стоит 25 долларов. Чтобы домина начала говорить, «рабам» приходится платить 69 долларов за минуту.

Около четырех лет назад Теодора начала принимать подношения в биткоинах. Ее клиентам пришлось заводить полноценные криптофермы, чтобы удовлетворить запросы госпожи. Домина также запустила сайт crypto4theo.com, где любой желающий может начать зарабатывать для нее биткоины и другие валюты.

По словам девушки, майнеры приносят ей примерно десять тысяч долларов в месяц. Всего у Теодоры скопилось более миллиона долларов в биткоинах и других криптовалютах.

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