Рост биткоина увеличит количество оргазмов

Вебкам-сайт для взрослых CamSoda запустил интерактивную платформу BitCast, позволяющую пользователям подключать рост криптовалюты к игрушкам для секса. Об этом сообщает The Next Web.

Специалисты CamSoda разработали специальные игрушки, в режиме реального времени реагирующие на рост цифровой валюты — чем выше поднимается цена, тем сильнее вибрирует секс-гаджет, и наоборот. «Чем больше денег вы делаете, тем больше удовольствие», — поясняют журналисты The Next Web.

Отмечается, что игрушки реагируют на рост не только биткоина, но также Ethereum и Litecoin. Владельцам других криптовалют придется регулировать уровень вибрации вручную.

По словам вице-президента CamSoda Дарина Паркера (Daryn Parker), пользователи сети постоянно отслеживают рост биткоина. «Мы решили предложить им одновременно с этим получать и сексуальное удовольствие», — сказал он.

«По сути, рост цен будет увеличивать количество ваших оргазмов», — добавил Паркер, отметив, что посетители сайта для взрослых могут использовать как мужские, так и женские игрушки.

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