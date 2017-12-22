Французские жандармы посмотрели на ягодицы и заработали по 300 евро

Суд французского города Тулузы приговорил к трем месяцам тюрьмы 19-летнего молодого человека, оголившего ягодицы перед пролетавшим над ним вертолетом жандармерии. Об этом сообщает La Depeche.

На заседание нарушитель не явился, приговор был вынесен заочно. Кроме тюремного срока, суд обязал его заплатить каждому из находившихся в вертолете стражей порядка по 300 евро за моральный ущерб.

Дело было возбуждено по статье «Оскорбление представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей» в январе этого года.

Вертолет, на борту которого находились жандармы и полицейский, поднялся в воздух на поиски подозреваемого, совершившего кражу со взломом. При воздушном патрулировании машина сделала несколько кругов над местом, где мог находиться преступник. Стражи порядка обратили внимание, что всякий раз, когда они пролетали над определенной точкой, некий человек «приветствовал» их, снимая штаны.

Как выяснилось во время следствия, нарушитель не предполагал, что может быть идентифицирован. Однако вертолет оказался оборудован камерами с мощной оптикой, позволяющей делать снимки с высоким разрешением с расстояния в несколько километров. Именно это позволило сделать фотографии, а затем установить личность злоумышленника. Он был задержан и отпущен до суда под подписку о невыезде.

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