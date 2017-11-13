В Южной Африке прихожане Церкви откровения бога избили полицейского

В южноафриканском Йоханнесбурге прихожане Церкви откровения бога напали на полицейского и избили его. Видео публикует BBC News.

Верующие атаковали сотрудника дорожной полиции, когда он попытался отправить на штрафную стоянку автомобиль, принадлежащий одному из последователей церкви. Страж порядка сделал предупредительный выстрел, однако это не остановило нападавших. Они повалили офицера на землю и избили его. В настоящее время полицейский находится в госпитале.

Представители Церкви объяснили, что лишь защищались, так как первые подверглись нападению со стороны сотрудника правоохранительных органов.