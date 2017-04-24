Беженцы в Кале пожаловались на жестокое обращение со стороны полицейских

Ежедневно беженцы, проживающие во французском городе Кале и его окрестностях, подвергаются жестокому обращению со стороны полицейских. Таковы результаты исследования, проведенного британской газетой The Independent.

Как отмечает издание, мигранты и их дети жалуются на побои со стороны стражей порядка. Так, 22-летний палестинец рассказал, что сотрудники органов правопорядка распылили слезоточивый газ прямо ему в лицо, разбили очки и подбили глаз.

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«Они [полицейские] повалили меня на пол и избили», — пожаловалась в свою очередь молодая женщина из Эритреи.

89 процентов респондентов, как говорится в исследовании, рассказали, что испытали на себе жестокость полицейских, 82 процента опрошенных назвали отношение к себе французских стражей порядка плохим или очень плохим. 28 процентов из них сообщили, что сотрудники органов правопорядка оскорбляли их.

По данным The Independent, дети-беженцы жалуются на плохое отношение не только со стороны полицейских, но и со стороны местных жителей. Так, 66 процентов рассказали, что слышат в свой адрес оскорбления, 56 процентов сообщили, что подвергались физическому насилию.

Местные власти все обвинения в свой адрес отвергают, называя их необоснованными.

В Кале ранее располагался стихийный лагерь беженцев «Джунгли». Численность его обитателей достигала 10 тысяч человек. Местные жители постоянно выражали недовольство соседством с трущобами из-за резко обострившейся криминогенной обстановки и царившей здесь антисанитарии. После сноса лагеря в ноябре 2016 года несколько сотен мигрантов по-прежнему остаются в городе и его окрестностях.