Шойгу припугнул недругов России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена ни с кем воевать, но посоветовал не проверять обороноспособность страны на прочность. Его слова в пятницу, 22 декабря, приводит «Интерфакс».

«Мы не бряцаем оружием, и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — подчеркнул Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Он также добавил, что в настоящее время российская армия является современной и боеспособной, и отметил ее мобильность и компактность.

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Ранее, 18 декабря, стало известно, что Россия планирует выделить на перевооружение армии и флота 19 триллионов рублей. При этом в итоговом варианте госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы приоритет отдается системам ядерного сдерживания, высокоточному оружию, а также поставкам вооружения и техники для сил общего назначения.

Президент России Владимир Путин 14 декабря сообщил, что в 2018 году военные расходы страны составят 2,8 триллиона рублей. Он подчеркнул, что это не скажется на социальной сфере.

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