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Минфин раскрыл траты России на оборону

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В ближайшие три года расходы российского бюджета на оборону составят 6,8 триллиона рублей. Об этом заявил замминистра финансов Росиии Леонид Горнин, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что на содержание вооруженных сил, в том числе на продовольствие, транспорт и инфраструктуру Минфин «откорректировал сумму на 62 миллиарда рублей».

Госдума приняла федеральный бюджет на 2018-2020 годы в третьем чтении 24 ноября. Расходы на оборонную сферу в документе не раскрываются, они относятся к секретным статьям наравне с финансированием разведки и борьбы с терроризмом.

В целом, согласно проекту, в 2018 году доходы российского бюджета составят 15,2 триллиона рублей, расходы — 16,5 триллиона, дефицит запланирован на уровне 1,3 процента ВВП. На 2019 год запланировано 15,5 триллиона рублей, в 2020-м — 16,3 триллиона, дефицит на оба года предполагается в размере 0,8 процента ВВП.

В октябре принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что за последние шесть лет оборонные расходы российского бюджета выросли с 2,5 процента до 3,1 процента ВВП.

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