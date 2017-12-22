Ученые определили важность занятия сексом зимой

Ученые американского университета в Пенсильвании установили, что интимная близость наиболее важна для организма человека в зимнее время. Об этом пишет издание Times Now.

Секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни. По словам ученых, как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30 процентов. Кроме того, это способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Также секс помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты. Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.

21 декабря сообщалось, что парламент Швеции принял закон, обязывающий мужчин получать у партнера разрешение на секс.

Согласно декабрьскому опросу, проведенному в интернете среди россиян, 13 процентов взрослых людей не занимались сексом в течение последнего года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!