Названо число лишенных секса россиян

Каждый восьмой россиянин (13 процентов) не занимался сексом в 2017 году. Таковы итоги исследования «Здоровье Mail.Ru», в котором приняли участие 15 тысяч человек.

Более трети опрошенных сообщили, что недовольны качеством своей сексуальной жизни (36 процентов). При этом количеством половых контактов остались не удовлетворены свыше половины россиян.

На вопрос о регулярности лишь 40 процентов респондентов ответили, что секс у них был несколько раз в неделю. Чуть больше — 42 процента — проявляли сексуальную активность несколько раз в месяц, а совсем не имели половых контактов 13 процентов россиян. Только каждый двадцатый участник исследования похвастался насыщенной личной жизнью, выбрав вариант «раз в день или чаще».

На момент исследования у подавляющего большинства опрошенных (82 процента) был постоянный сексуальный партнер. Почти все на вопрос об изменах ответили отрицательно: не изменяли сами и не подозревали в этом партнера. В обратном сознались всего 16 процентов россиян.

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При этом моногамными на протяжении года оставались 68 процентов респондентов. Каждый десятый успел сменить партнера, а у 8 процентов было от трех до пяти любовников за этот период. Однако это не рекорд: каждый двухсотый респондент занимался сексом с более чем 50 партнерами, при этом «секс на одну ночь» практикуют только 2 процента опрошенных.

Указывается, что в опросе приняли участие мужчины и женщины разных возрастов. Большую часть (77 процентов) составили россияне в возрасте от 25 до 45 лет.

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