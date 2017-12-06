Нелюбовь к оральному сексу довела россиянку до правоохранителей

Жительница Дубовского района Волгоградской области обратилась к следователям с заявлением об изнасиловании, но во время опроса созналась, что прибегла к таким мерам из страха перед оральным сексом. Об этом сообщает «Блокнот Волгограда».

По данным издания, 5 декабря 52-летняя женщина сообщила о надругательстве над ней «в неестественной форме» со стороны 51-летнего гражданского супруга. По ее словам, мужчина, с которым она проживала последние четыре года, не мог самостоятельно завершить половой акт и каждый раз просил ее о помощи в виде оральных ласк, которые вызывали у нее отвращение.

«Во время опроса потерпевшая отказалась писать заявление. Она пояснила, что привлекать сожителя к уголовной ответственности не хочет и уходить от него тоже не будет, потому что любит. В полицию она обратилась, чтобы муж перестал склонять ее к сексу "в неестественной форме"», — рассказал изданию руководитель районного отдела регионального управления Следственного комитета Роман Шестопалов.

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