Школьники из Архангельска сняли попойку с сексом на видео и выложили в сеть

Архангельские следователи возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении детской порнографии и нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает региональное управление Следственного комитета.

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По версии следствия, в ночь на 19 ноября в квартире в одном из домов на улице Беломорской Флотилии компания несовершеннолетних употребляла спиртное. Пьяные 14-летний подросток и 15-летняя школьница начали заниматься сексом. Неизвестный снимал хоум-видео на мобильный телефон. Также он с камерой прошел в спальню, где половой акт совершала, предположительно, другая пара. На кадрах были видны половые органы школьников, отмечают следователи.

По предварительным данным, видео выложили в сеть ровесники школьников без согласия героев порнографии. Расследование взято на контроль следственным отделом по Соломбальскому округу Архангельска.