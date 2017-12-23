В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой

В московском аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу истории. При досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили ручную гранату, сообщает Daily Mail.

Впоследствии выяснилось, что это хорошо сделанный муляж, который педагог по имени Джули везла своим ученикам. По словам женщины, она купила его на обычном рынке в российской столице.

После дачи объяснений британке разрешили вылететь домой, изъятый у нее муляж остался в России.

Издание отмечает, что женщина приезжала в Москву на пару дней в отпуск. Инцидент произошел 21 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

В августе этого года в австрийском городке Книттельфельд (федеральная земля Штирия) 12-летний подросток нашел в мусорном баке противотанковую гранату. Свою находку он отнес в полицейский участок, чем вызвал переполох среди стражей порядка. В правоохранительных органах заявили, что любой боеприпас, даже если он старый и ржавый, представляет опасность, а его обезвреживанием должны заниматься исключительно саперы или взрывотехники.

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