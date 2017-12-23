Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение антироссийских санкций

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и поблагодарил его за санкции против России. Об этом 22 декабря сообщается на сайте украинского лидера.

«Петр Порошенко поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. На сайте Порошенко говорится, что обострение связано «с увеличением количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственным выводом российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе».

Кроме того, Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции в отношении миротворческой миссии ООН на «оккупированной части Донбасса», отмечается в сообщении на сайте украинского президента.

Ранее США ввели санкции в отношении нескольких россиян в рамках так называемого глобального акта Магнитского. Среди лиц, оказавшихся в списке, — сын генерального прокурора Юрия Чайки Артем и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Закон Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

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