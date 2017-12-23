Женщинам отсоветовали много рожать ради сохранения красоты

Женщины, которые хотят надолго сохранить внешность, должны иметь не более двух детей. Беременность, кормление грудью и уход за ребенком ускоряют износ и старение организма. Такое исследование провели ученые из британского Университета Бата, сообщает в субботу, 23 декабря, Daily Mail.

Отмечается, что у многодетных матерей быстрее появляются морщины и темнеет кожа. По данным ученых, это связано с тем, что каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс.

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Исследователи привлекли к изучению этого вопроса 500 добровольцев обоих полов, которые рассматривали фотографии женщин среднего возраста и оценивали их красоту. Выяснилось, что тех, у кого меньше детей, сочли более привлекательными, молодыми и здоровыми.

«Беременность, лактация и уход за детьми требуют больших затрат энергии, при этом увеличивается потребность в питательных веществах, поэтому женщины с высокими родительскими инвестициями часто больше предрасположены к болезням и меньше живут», — пояснил доктор Энтони Литтл.

Как отмечает издание, подобное исследование проводили в прошлом году в Йельском университете. Тогда специалисты провели анализ крови 100 женщин в постменопаузе и установили, что у тех из них, которые были беременны как минимум четыре раза, больше повреждений ДНК. Ученые тоже провели опрос с фотографиями, который показал такие же результаты.

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