Британскую принцессу из-за броши заподозрили в расизме

Британская принцесса Мишель Кентская появилась на Рождественском обеде в Букингемском дворце с брошкой в виде чернокожего мужчины в поварском колпаке. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает The Guardian.

Это вызвало негодование пользователей соцсетей, которые сочли подобное украшение проявлением расизма и оскорблением невесты принца Гарри, актрисы Меган Маркл, мать которой афроамериканка.

Мишель Кентская извинилась за появление в «расистской броши». Ее представитель сообщил, что принцесса получила это украшение в подарок и много раз носила его до этого.

Это уже не первое обвинение в расизме в адрес принцессы Кентской. В 2004 году в одном из нью-йоркских ресторанов она сделала замечание посетителям заведения за шумное поведение. По словам очевидцев, женщина посоветовала им «убираться обратно в колонии». Впоследствии она отрицала произошедшее, заявив, что «очень любит этих людей».

Мишель Кентская — супруга двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы Второй. Как отмечает издание, до замужества будущую принцессу звали Мария Кристина фон Рейбниц, ее отец был офицером СС.

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