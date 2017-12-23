Депутаты Севастополя выступили против бюджетных распрей

Часть депутатов заксобрания Севастополя подписали открытое письмо коллегам из «блока Чалого» с призывом преодолеть разногласия по бюджету и принять документ до конца 20176 года. Об этом сообщает «Информационный канал Севастополя» (ИКС).

Сайт телеканала напоминает, что бюджет внесли в конце декабря, но он прошел пока только первое чтение. Как отметили авторы обращения, если законопроект не примут до конца года, то бюджетники не получат прибавки к зарплате.

«Это означает прямой и необоснованный срыв выполнения майских указов Президента России Владимира Владимировича Путина, — цитирует телеканал обращение депутатов. — Севастополь и дальше будет крепнуть, и процветать, только если представители власти позабудут распри и объединят свои усилия ради общего дела».

ИКС добавляет, что, по одной из версий, некоторые парламентарии затягивают принятие бюджета, поскольку в него заложено снижение финансирования заксобрания Севастополя и приведение зарплат депутатов в соответствие с уровнем дохода их коллег из других регионов.

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