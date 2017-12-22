Депутатов Севастополя обвинили в доведения города до грани кризиса

Депутаты Заксобрания Севастополя по-прежнему не приняли бюджет, который должен обеспечить бюджетников выплатой в январе следующего года. Об этом сообщает «ФедералПресс» в пятницу, 22 декабря.

Во время пленарного заседания парламентарии не смогли определиться, как голосовать за поправки — блоком (с дополнительным увеличением депутатских зарплат на 30 процентов) или по отдельности. В результате до второго чтения документ не дошел, а депутаты ушли на перерыв.

По словам политолога Дарьи Маковской, которую цитирует издание, депутаты таким образом ставят город на грань кризиса. «Бюджетники, которым должны были поднять зарплаты после Нового года, рискуют лишиться зарплат», — сказала Маковская.

19 декабря стало известно, что парламентарии отказались утверждать документ, потому что обиделись на правительство из-за снижения своих зарплат. В проекте документа на следующие три года финансирование депутатского корпуса сокращается на 33 миллиона годовых. При этом если не принять бюджет до конца года, бюджетные категории граждан не смогу получить январские выплаты вовремя. Директор департамента финансов Владимир Штоп отметил, что доходы депутатского корпуса были завышены. К примеру, средняя зарплата чиновников в Севастополе составляет 44,3 тысячи рублей, а председатель комитета в местном парламенте в среднем получает около 200 тысяч рублей.