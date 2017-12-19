Депутаты Севастополя возмутились снижением своих зарплат и не принимают бюджет

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поблагодарил депутатов заксобрания за принятие бюджета 2017 года и выразил уверенность, что документ на следующие три года будет также оперативно принят. Его слова приводит «ФедералПресс» во вторник, 19 декабря.

Между тем, по данным издания, парламентарии отказываются утверждать документ, потому что обиделись на правительство из-за снижения своих зарплат. Как отметил директор департамента финансов Владимир Штоп, из-за этих разногласий работники бюджетной сферы могут не получить надбавку к зарплате в январе, так как документ должен быть принят до конца 2017-го. При этом на сайте местного парламента отсутствует информация о дате проведения следующего пленарного заседания. К настоящему моменту документ прошел только первое чтение.

В проекте документа на следующие три года финансирование депутатского корпуса сокращается на 33 миллиона годовых. По словам Штопа, дело не «в любимых или нелюбимых органах власти», а в требованиях федерального законодательства. Доходы депутатского корпуса были завышены, подчеркивает он. К примеру, средняя зарплата чиновников в Севастополе составляет 44,3 тысячи рублей, а председатель комитета в местном парламенте в среднем получает около 200 тысяч рублей.

Однако не все народные избранники против принятия бюджета. Так, депутат Татьяна Сандулова назвала эту позицию мелочной. «На бюджетных слушаниях часть депутатов, работающих на платной основе, обеспокоились уменьшением бюджета ЗС, завышенного по сравнению с другими субъектами, на 33 миллиона. Это мелочная позиция, когда бюджет надо принимать незамедлительно», — сказала она.

Бюджет Севастополя на следующий год и плановый период 2019-2020 годов был принят в первом чтении 12 декабря.

9 сентября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Севастополь в августе 2017-го. В частности, он поручил предоставить в 2018–2020 годах из федерального бюджета помощь городу для финансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры.