Госдолг исключили из бюджета Севастополя на следующие три года

Бюджет Севастополя на следующий год и плановый период 2019-2020 годов не будет предусматривать наличие госдолга, заявил замгубернатора Илья Пономарев. Его слова приводит ТАСС во вторник, 12 декабря.

«На рабочем совещании у заместителя председателя правительства РФ было принято решение о том, что дополнительная потребность Севастополя в размере 3,8 млрд рублей (сумма дефицита бюджета — прим. «Ленты.ру») будет покрыта за счет дополнительной финансовой из федерального бюджета», — сказал Пономарев на заседании городского Заксобрания, добавив, что соответствующие поправки в законопроект будут подготовлены ко второму, то есть окончательному чтению.

Ранее во вторник сообщалось, что законопроект о бюджете Севастополя принят в первом чтении большинством голосов. Документом, в частности, предусматривается наличие в 2018 году у Севастополя госдолга в сумме 1,4 млрд рублей при дефиците бюджета в размере 3,8 млрд рублей.

Между тем в опубликованном на сайте Заксобрания заключении Минфина России говорится, что трехлетний бюджет Севастополя не предусматривает государственных заимствований, «в связи с чем по состоянию на 1 января очередного финансового года в рамках рассматриваемого периода значения предельного объема и верхнего предела государственного долга города Севастополя устанавливаются в размере 0,0 рублей».

9 сентября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Севастополь в августе 2017-го. В частности, он поручил предоставить в 2018–2020 годах из федерального бюджета помощь городу для финансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры.