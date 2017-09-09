Путин утвердил перечень поручений по развитию Севастополя

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Севастополь в августе 2017-го. Документ опубликован пресс-службой главы государства.

В частности, Путин поручил предоставить в 2018–2020 годах из федерального бюджета помощь городу для финансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» будут отремонтированы и возведены объекты культуры.

Особое внимание уделено музею-заповеднику «Херсонес Таврический». «Принять необходимые решения по созданию историко-археологического парка "Херсонес Таврический"», — указано в тексте документа. Также должен быть реализован проект городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов».

Кроме того, правительству поручено сохранить за российскими гражданами выслугу лет в период прохождения военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины. «При необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации», — отмечается в перечне поручений.

В документе предусмотрено и гражданское развитие Балаклавской бухты. Ряду ведомств даны поручения «принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства Российской Федерации».

Правительству Севастополя даны рекомендации завершить газификацию города до 2020 года и обеспечить права собственников земельных участков при реализации Генерального плана города.

В ходе своего визита в Крым и Севастополь в августе Путин поддержал и одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города. Встреча российского президента с временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым прошла 18 августа. Врио губернатора ознакомил главу государства с реализацией программ развития города.

