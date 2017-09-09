Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать случаи отказа в предоставлении российского гражданства лицам, проживающим в Республике Крым и городе Севастополе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выполнять поручение предстоит правительству России совместно с администрацией президента, МВД и МИД, органами исполнительной власти двух крымских регионов при участии Верховного суда России.

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Президент в этой связи поставил задачу принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства России, «на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений».

Перечень поручений президент утвердил по итогам своей рабочей поездки в Севастополь 18-20 августа 2017 года. В списке, в частности, значится предоставление в 2018–2020 годах из федерального бюджета финансовой помощи Севастополю, обеспечение дальнейшего развития музея-заповедника «Херсонес Таврический», исчисление выслуги лет жителям Крыма с учетом их службы в украинских силовых структурах.