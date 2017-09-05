Козак похвалил власти Севастополя за реализацию ФЦП

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак в ходе рабочей поездки в Севастополь указал на положительную динамику в реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Об этом он заявил во время осмотра реконструкции городского парка имени Анны Ахматовой, сообщает во вторник, 5 сентября, РИА Новости. Замглавы правительства сопровождал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Новая управленческая команда, которая пришла в город, заметно активизировала работу по реализации ФЦП. В прошлом году были соответствующие нарекания. Конечно, не все гладко, проблемы есть. Но в целом команда Дмитрия Владимировича (Овсянникова — прим. «Ленты.ру») справляется», — подчеркнул Козак.

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По его словам, в нынешнем году заметно улучшилась ситуация с инфраструктурой и вводом в строй социальных объектов. Кроме того он отметил он существенный рост экономики города. «Рост собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 23 процента. В среднем по России — 10 процентов. Неплохие успехи в развитии экономики», — резюмировал Козак.

В конце августа в правительстве Севастополя рассказали, что к 2022 году планируется восстановить в городе более 60 парков и скверов общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. На это в бюджете предусмотрено около 4,8 миллиарда рублей.

21 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал и одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города.