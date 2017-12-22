Алексей Чалый может покинуть Заксобрание Севастополя из-за скандала с бюджетом

Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый ведет разговоры о сдаче собственного мандата. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в аппарате городского парламента.

По данным собеседника радиостанции, за Чалым, которого называют одним из героев «русской весны», могут уйти еще несколько парламентариев.

В пятницу, 22 декабря, на заседании парламентарии во втором чтении отклонили поправки в городской бюджет. Таким образом, возможность принять документ откладывается на два месяца, пишет издание. От сроков принятия документа зависели бюджетники, они не смогут получить январские выплаты, если бюджет не будет утвержден до конца года.

По информации источника, депутаты проголосовали против нового трехлетнего бюджета из-за того, что правительство Севастополя заложило в проект сокращение финансирования депутатского корпуса на 33 миллиона рублей.

Как рассказал «Говорит Москва» депутат Борис Колесников, голоса разделились поровну. «Нас изначально делят на две группы — "чаловские" и "прогубернаторские" — и делят всегда по-разному. Но действительно Алексей Михайлович Чалый, он имеет авторитет и уважение у части депутатов. Депутаты часто слушаются его. Но, тем не менее, бывают моменты, и не раз бывали, когда каждый высказывал свое мнение. Но в данном случае речь идёт о бюджете, а бюджет это деньги — кровь экономики, кровь города. И здесь быть "чаловским" или еще каким-то просто стыдно. Здесь надо думать о городе... Среди прочего в бюджете заложено уменьшение финансирования Заксобрания и Контрольно-счетной палаты, сокращаются зарплаты аппарата, депутатов и т.д. И часть депутатов бьется насмерть за это», — отметил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что депутаты Севастополя не приняли бюджет, потому что не смогли определиться, как голосовать за поправки — блоком (с дополнительным увеличением депутатских зарплат на 30 процентов) или по отдельности.