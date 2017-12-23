Кемеровским семиклассникам задали написать сочинение по эротическому роману

В городе Кемерово учительница задала ученикам седьмого класса гимназии №1 прочитать роман с эротическим содержанием и написать по нему сочинение. Об этом сообщает портал Vse42.

Родители учеников обнаружили, что их детям было задано произведение «Коллекционная вещь» писателя Тибора Фишера. Ознакомившись с книгой и обнаружив в ней сцены интимного содержания, родители запретили читать произведение своим отпрыскам.

Также они обратились к учительнице с просьбой объяснить ситуацию. Педагог ответила, что собирается с учениками благодаря произведению «рассматривать понятие вечности искусства и цикличности времени». Также она указала, что все школьники, обучающиеся по учебнику Рыбченковой, изучают Тибора Фишера.

В пресс-службе администрации Кемерово заявили, что городское управление образования создало комиссию, которая будет разбираться в ситуации.

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