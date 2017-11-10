Английским школьникам задали рассказать родителям о переходе в ислам

Ученикам одной из английских школ в городе Сандерленд задали написать письмо своим родителям о том, почему они хотят перейти в ислам. Об этом стало известно после того, как возмущенный отчим одной из учениц разместил задание на своей странице в соцсети, передает The Mirror.

Мужчина, посчитав домашнее задание «абсолютно некорректным», запретил 12-летней падчерице его выполнять, и отправился на встречу с руководством школы. Там ему объяснили, что подобное задание входит в учебный план.

«Если они хотят, чтобы дети больше знали об исламе, то пусть рассказывают об этой религии и ее истории», — уверен британец.

Как отмечает издание, девочка должна была сдать домашнее задание 8 ноября.

«Мы считаем очень важным знакомить наших учеников с разными религиями и культурами, мы делаем это на протяжении всего учебного года», — пояснила директор школы.

Домашнее задание вызвало недовольство многих пользователей, отмечает издание. Так, один из них написал: «Интересно, а смогли бы они пойти в мусульманскую школу и попросить детей написать родителям письмо о переходе в католицизм? Очень в этом сомневаюсь!»