Американцы приняли запуск ракеты SpaceX за инопланетное вторжение

Жители США приняли запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX за инопланетное вторжение. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Fox News. Очевидцы опубликовали видеозаписи полета в соцсети.

Ракета-носитель с 10 спутниками стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Во время полета она оставляла за собой яркий шлейф в ночном небе, что впечатлило одних американцев, наблюдавших за происходящим, и напугало других.

В ноябре сообщалось, что Space X прекратит разработку Falcon 9.

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