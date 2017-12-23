Маск показал готовую к запуску на Марс Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в Intsagram фотографию автомобиля, который он планирует запустить к Марсу на ракете Falcon Heavy.

Это личная машина Маска Tesla Roadster. Сверхтяжелую ракету Falcon Heavy компания SpaceX намерена впервые запустить в январе 2018 года, ее испытания закончили в сентябре 2017-го.

Предполагается, что ракета-носитель способна доставлять 63 тонны груза на околоземную орбиту и почти 17 тонн на Марс.

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