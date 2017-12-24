Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию

Паралимпийская чемпионка 2012 года в гонках на колясках Марике Вервурт рассказала, что готова прибегнуть к эвтаназии из-за постоянных страданий, которые она испытывает. Слова спортсменки приводит The Telegraph.

«Я не могу больше страдать. Это стало слишком сложно. Я становлюсь все более и более депрессивной. Я никогда не испытывала таких чувств. Я очень много плачу. Невролог оставался со мной на целую ночь, и у меня был спазм за спазмом. Она сказала , что это не эпилептический приступ. Это мое тело кричало, что оно больше не может, что оно устало от этого», — рассказала она.

По словам Вервурт, ее тело парализовано до груди, а пальцы слушаются хуже день ото дня. «У меня очень сильное сердце, но лечение не делает больше ничего», — подчеркнула спортсменка.

Вервурт планировала сделать эвтаназию после Пиралимпийских игр 2016 года, однако позднее отказалась. Она страдает от неизлечимого заболевания мышц. Документы на эвтаназию она подписала в 2008-м. В Бельгии эта мера легализована с 2002 года.

Бельгийка завоевала золото и серебро на Играх-2012, четыре года спустя она стала второй и третьей.

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