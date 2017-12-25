Умер создатель Багза Банни

Художник и дизайнер Боб Гивенс, создатель наиболее популярного образа мультипликационного персонажа Багза Банни, скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на его дочь Мариану.

Гивенс впервые нарисовал Багза Банни в 1940 году. За основу он взял похожего персонажа — кролика Багзу, появлявшегося до этого в нескольких мультфильмах. Студия Warner Bros. пожелала изменить облик героя, потому что оригинальный был «чересчур милым». У прежнего кролика была круглая голова, пушистый хвост и короткие уши, а ростом он был на голову ниже Багза.

Художник также работал над мультсериалами про Тома и Джерри, Даффи и Дональда Дака, сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Багз Банни — один из самых популярных мультипликационных персонажей Warner Bros. Он появился в таких проектах студии, как «Приключения мультяшек», «Шоу Луни Тюнз» и «Кволик».