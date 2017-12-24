Умер лингвист Андрей Зализняк

Советский и российский лингвист Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

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«Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал он.

Зализняк — академик РАН, доктор филологических наук. Он известен работами по русскому словообразованию и акцентологии. Занимался также исследованием новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве».

В 2007 году академик стал лауреатом Государственной премии России — ему вручили награду за выдающийся вклад в развитие лингвистики. Он также был удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова за открытия в области древнерусского языка и доказательство аутентичности «Слова о полку Игореве». За изучение этого памятника литературы ему также вручили премию имени Александра Солженицына.

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