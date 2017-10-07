Умер лингвист Вячеслав Иванов

Российский лингвист и антрополог Вячеслав Иванов скончался на 89-ом году жизни. Об этом в своем Facebook сообщила журналистка Мария Слоним.

Он родился в семье писателя Всеволода Иванова и актрисы Тамары Ивановой в 1929 году. В 1951 году он закончил филологический факультет МГУ и начал преподавать в университете, семь лет спустя он был уволен за несогласие с официальной оценкой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и за поддержку взглядов Романа Якобсона. Решение об увольнении было официально отменено как ошибочное в 1988 году.

Иванов почти 30 лет проработал в Институте славяноведения и балканистики, в 1978 году он стал доктором филологических наук.

В 1989 году Иван стал директором Библиотеки иностранной литературы, с 1992 года возглавлял Институт мировой культуры МГУ.

Также Вячеслав Иванов был членом Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества и профессором Калифорнийского университета.

