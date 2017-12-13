Лидер группы The Smithereens упал и умер

Фронтмен рок-группы The Smithereens Пэт Динизио скончался после падения. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook в среду, 13 декабря.

«Пэт надеялся, что сможет вернуться к работе и увидеть его многочисленных друзей и поклонников. Пожалуйста, помните его и молитесь о нем», — говорится в посте.

Музыканту было 62 года. Известно, что за несколько дней до кончины он упал и серьезно пострадал — музыкант повредил шею и спину. 9 декабря Динизио рассказал в Facebook, что восстанавливается от травм дома, получая всю необходимую медицинскую помощь.

Пэт Динизио основал The Smithereens в 1980 году в Нью-Джерси. Он выступал автором песен, вокалистом и гитаристом. Коллектив записал одиннадцать студийных альбомов. Музыка The Smithereens повлияла, в частности, на творчество гранж-рокеров Nirvana.

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