Умер режиссер фильмов с Депардье и Делоном

Французский режиссер Ален Жессюа скончался в больнице города Эвре, сообщает газета Le Figaro в пятницу, 1 декабря.

Кинематографисту было 85 лет. Отмечается, что перед смертью он месяц страдал от двусторонней пневмонии и находился в отделении интенсивной терапии.

Жессюа родился в Париже в 1932 году. Он снял такие фильмы, как «Лечение шоком» и «Армагеддон» с Аленом Делоном, «Собаки» с Жераром Депардье, а также эротическую комедию «Франкенштейн 90» с Жаном Рошфором. Его последняя лента, «Краски дьявола», вышла в 1997 году.

За картину «Игра в кровопролитие» режиссер получил награду Каннского фестиваля в категории «Лучший сценарий», а его фильм «Собаки» участвовала в Московском международном кинофестивале.

В октябре на 88 году жизни скончался Жан Рошфор.