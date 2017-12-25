Турок воспылал чувствами к Эрдогану и попытался его обнять

Турок прорвался через охрану и попытался обнять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Инцидент произошел после выступления главы государства на встрече с активистами Партии справедливости и развития. Видео публикует Haber Turk.

Сотрудникам личной охраны турецкого лидера удалось оттащить от президента мужчину по имени Хусейн Демирчан, он был задержан. На допросе он пояснил, что его переполняли теплые чувства к Эрдогану и ему захотелось заключить в объятия любимого президента. После дачи объяснений мужчину отпустили.

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