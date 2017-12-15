Эрдоган предрек будущее мусульман после решения Трампа по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал опасение, что после потери Иерусалима мусульмане могут потерять Мекку и Медину. Об этом в пятницу, 15 декабря, он заявил в эфире телеканала NTV.

«Если мы потеряем Иерусалим, то мы не сможем защитить Медину. Если потеряем Медину, то потеряем Мекку и Каабу», — сказал Эрдоган.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Это решение вызвало неодобрение среди большинства европейских и арабских лидеров.

Иерусалим в Израиле официально объявлен столицей государства. Большинство стран в мире считают, что восточная часть города должна быть столицей Палестины.

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